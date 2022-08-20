Tohum üreticilerinden "kaçak tohum" uyarısı
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, denetlenmemiş tohumların çiftçilere satılmaya çalışıldığını öne sürerek, "Bu sözde tohumları eken çiftçimiz ne yazık ki verim ve kalite yönünden büyük hayal kırıklıkları yaşayacak, devletin verdiği desteklemelerden de yararlanamayacaktır" dedi.
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray tohumlarla ilgili açıklama yaptı.
Gençer, Türkiye'de 10 yıl önce 500 bin ton civarında olan sertifikalı tohum üretiminin, geçen yıl 1 milyon 324 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.
Çiftçilerin sertifikalı tohumun önemini bildiğine dikkati çeken Gençer, çiftçilerin yüksek verimli ve kaliteli ürün için sertifikalı tohumu tercih ettiğini vurguladı.
Gençer, çiftçilerin kendi ürününden ayırdıkları tohumlukları kullanmalarının yasal olduğunu, buna karşın bazı tohumlukların, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu'na aykırı olarak ticarete konu edildiğini bildirdi.
"KANUNLA SERTİFİKALI HARİCİ TOHUMLUK TİCARETİ YASAKLANDI"
Tohumluk sertifikası taşımayan ürünlerin çiftçilere pazarlandığını aktaran Gençer, "Bazı kişiler denetlenmemiş, kontrolden geçmemiş tohumları elekten geçiriyor, boyuyor, çuvallıyor ve çiftçilerimize satmaya çalışıyor. Bu pazarlamayı gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse fiziki ortamlarda yapıyorlar. Kanunla sertifikalı harici tohumluk ticareti yasaklanmıştır. Çiftçiye satılan tohum, Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolleri sonucu verilen etiket dikilerek çuvallanmış olmalıdır. Devlet, sertifikalı tohum ile çiftçileri ve üretimi garanti altına almaktadır" ifadelerini kullandı.
"KAÇAK ÜRÜNLERİ SATANLAR İSE ÇİFTÇİYE HİÇBİR GARANTİ VEREMEZ"
Gençer, üretime sertifikalı tohum ile başlayan çiftçilerin, üretim sürecinde karşılaşabileceği tohum kaynaklı tüm sıkıntılarda hakkını arayabildiğinin altını çizerek, "Kaçak ürünleri satanlar ise çiftçiye hiçbir garanti veremezler. Sezon ortasında tarlasına bakan çiftçi düzensiz çıkışların olduğu, otlu, hastalıklı verimsiz bir tarla ile karşılaşacaktır. Bu sözde tohumları eken çiftçimiz ne yazık ki verim ve kalite yönünden büyük hayal kırıklıkları yaşayacak, devletin verdiği desteklemelerden de yararlanamayacaktır. Karşısında resmi bir muhatap bulamayan çiftçimizin bir yıl boyunca verdiği emek de para da heba olur. Kaçak tohum satanlar kayıt dışı olduğu için milli ekonomimizi de zarara uğratıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Yıldıray Gençer, pamuk çırçır fabrikalarından çıkan çiğitlerin de çiftçilere tohum adı altında pazarlandığını, bunları alan çiftçilerin ikinci ekimi yapmak zorunda kaldıklarını anlattı.
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