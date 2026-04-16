TOKİ'de yeni taşeron krizi!

Bunlardan birinde, Arnavutköy Sazlıbosna’daki TOKİ inşaatında kule vinç operatörleri vinç kulesinin tepesine çıkarak eylem başlattı.

Dev Yapı-İş yetkililerinin aktardığına göre ana yüklenici Karaman İnşaat taşeronu Buğra İnşaat’a çalışan altı vinç operatörü, dört aydır çalıştıkları şantiyede son iki ay ücret alamadı.

İşçiler, taşeronun “Para yok, alamazsınız. Neden zorluyorsunuz” demesi üzerine eylem başlattı. Karaman İnşaat yetkilileriyle görüşen sendika ise “Biz taşerona ödeme yaptık, iç işleyişi bilmiyoruz. Aşağı insinler ödemelerini muhasebede yapacağız” yanıtını aldı.

İşçilerse “Amaçları bizi şantiyeden uzaklaştırmak” dedi. Öte yandan TOKİ taraflarla görüşüp sorunun çözülmesini sağlayacaklarını bildirirken Dev Yapı-İş Başkanı Özgür Karabulut, taşeron mağduriyetlerinin kronikleştiği vurgulayarak, “Ana firmalar sorumluluktan kaçamaz. Ya denetim ve yaptırımları sıkılaştırmalılar ya da ücretleri ana firma güvencesi altında kendileri vermeliler. Bu zor bir şey değil” dedi.