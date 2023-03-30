TOKİ Çatalca - Silivri kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekim sonucu nasıl öğrenilir?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 12:43

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 12:43

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, "İlk Evim" projesinde, İstanbul için 50 bin sosyal konut kura çekiminin, Tuzla'da tamamlandığını duyurdu.



TOKİ ÇATALCA - SİLİVRİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor." ifadesini kullandı.

Kurum, "İlk Evim'de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor." açıklamasında bulundu.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 asil ve yedek hak sahibini belirlemek üzere kura çekimi ise Silivri Alibey Spor Salonu'nda bugün yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konut kura çekimleri de 1-19 Nisan tarihlerinde Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"İlk Evim" sosyal konut projesinde, ilk etapta 250 bin sosyal konutun kuraları, 19 Nisan'da İstanbul'da sona erecek.

TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayınının ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Tuzla'da sona eren kura çekimleriyle ilgili asil ve yedek olarak belirlenen hak sahiplerinin kura sonuçlarına, bugünden itibaren e-Devlet uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.



Yurttaşların, "İlk Evim" 250 bin sosyal konut projesi kura sonuçlarına, e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" alanından bakılabilecek.

