Toplam borç 13.3 trilyon TL
Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız, Türkiye’de toplam borcun yılın ilk üç ayında 1.5 trilyon lira daha artarak 13.3 trilyon liraya ulaştığına dikkat çekti.
İnternet sitesinde bunların detaylarını da paylaşan Özyıldız’a göre Hazine’nin 3.1 trilyon lira, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin 268 milyar lira borcu var. Merkez Bankası’nın kısa vadeli dış borçları 437 milyar lira, belediyelerin borçları da 106 milyar lira. Borcu 3.9 trilyon liraya ulaşıyor. Bunun yanında hanehalkının borçları 1.1 trilyon lira, reel sertörün borçları 6.4 trilyon lira, bankaların dış borçları da 1.7 trilyon lira. Böylece özel kesimin toplam borcu 9.3 trilyon liraya çıktı.
Özyıldız’ın hazırladığı tabloya göre, toplam borçlar 2002’de 399 milyar lirayken, 2009’da 1.1 trilyon lira, 2018’de 5.1 trilyon lira, 2019’da 5.8 trilyon lira, 2020’de 7.6 trilyon lira ve 2021 sonunda ise 11.8 trilyon liraya yükseldi. Özyıldız tabloya ilişkin, “Şirketler, haneler ve Hazine bu kadar borçluyken faizleri artırmak çok zor” dedi.
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