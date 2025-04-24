Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor: Ücret zammı ve sosyal haklar gündemde!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:32

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:32

Toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü oturumu, saat 14.00’te Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Görüşmede, Türk-İş ve Hak-İş temsilcileriyle bir araya gelinerek daha önce sunulan 21 maddelik teklif taslağı değerlendirilecek.

Bu kapsamda, kamuda en düşük günlük ücretin 1800 liraya çıkarılması talep ediliyor. Kıdem zammı ile refah payı da öne çıkan talepler arasında yer alıyor. Ayrıca toplantıda bir sonraki oturumun tarihi de belirlenecek.

GÖZLER ÜCRET VE SOSYAL HAKLARDA

Müzakerelerde taraflar şu ana dek çoğunlukla idari başlıklarda uzlaşma sağladı. Ancak ücret artışı ve sosyal haklar gibi temel konularda henüz net bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Bu durum, işçi kesiminde beklentinin yükselmesine ve sürecin daha yakından takip edilmesine neden oluyor.

HASSAS YÖNETİLMESİ GEREKEN SÜREÇ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme sürecinin çok taraflı ve büyük bir dikkatle yürütülmesi gereken bir süreç olduğuna işaret etmişti.

Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş’in zam taleplerini ilettiğini anımsatarak, 16 Nisan’da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk kez bir araya geldiğini belirtmişti.

Sürecin sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor."