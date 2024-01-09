Toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam gelmişti... Marmaray ve metrobüste yeni ücret tarifesi belli oldu

Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:29

Güncelleme: 09.01.2024 - 13:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ocak oturumu Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bugün ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)'na bağlı marmaray ve İETT bünyesindeki mertobüse de zam yapıldı

Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye

Metrobüste en uzun mesafede tam bilet 26,25 lira,

Öğrenci 8,64 lira,

Sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu.

İşte yeni zamlı tarifeler: