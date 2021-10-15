‘Torba teklif’ ile çiftçilere verilen destekten kesilen vergiler iade edilecek
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen vergilerle ilgili “torba teklif”, çiftçiye verilen tarımsal destekler açısından ilginç tartışmalara neden oldu.
CHP, bugüne kadar çiftçiden kesilen vergilerin faiziyle iadesini talep eden önerge verdi. Ancak AKP kabul etmedi. İlerleyen saatlerde ise AKP yeni önerge verdi. Önergeyle, maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin ret ve iadesi sağlandı. Buna göre ödemeler üzerinden tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresinde vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri koşuluyla hesaplanacak faizi ile birlikte iade edilecek.
Vazgeçilen davalarla ilgili işlem yapılmayacak. İdarenin açtığı davalar duracak. Faiz, yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecek. Hükmedilmişse ödenmeyecek. Ancak hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade taleplerinde bu madde uygulanmayacak. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise “Çiftçinin tüm üretim araçlarına yönelik haciz de kaldırılmalıdır” dedi.
‘İŞ BEĞENMİYORLAR’ GERİLİMİ
Genel kuruldaki dünkü görüşmelerde ise AKP’li Mustafa Levent Karahocagil’in, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın “İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz” sözlerine “Doğru” diyerek destek vermesi gerilim yarattı. HDP’li Filiz Kerestecioğlu Demir, AKP sıralarını alkışlayarak protesto etti.
Kabul edilen 65 maddelik yasayla Cumhurbaşkanı’na tütün ve otomotivde ÖTV oranlarını üç katına kadar artırma yetkisi veriliyor. 850 bin küçük esnafın kazançları, gelir vergisinden istisna olacak. İnternetten para kazananlar, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- MEB'den ders kitapları kararı
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Dolar tutulamayacak'
- Erdoğan’ın Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası
- Akaryakıta büyük zam yolda
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- İşte AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti
- Dikkat çeken Erdoğan analizi
- 'Son şans olabilir'