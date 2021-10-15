‘Torba teklif’ ile çiftçilere verilen destekten kesilen vergiler iade edilecek

15 Ekim 2021 Cuma, 04:00

CHP, bugüne kadar çiftçiden kesilen vergilerin faiziyle iadesini talep eden önerge verdi. Ancak AKP kabul etmedi. İlerleyen saatlerde ise AKP yeni önerge verdi. Önergeyle, maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin ret ve iadesi sağlandı. Buna göre ödemeler üzerinden tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresinde vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri koşuluyla hesaplanacak faizi ile birlikte iade edilecek.

Vazgeçilen davalarla ilgili işlem yapılmayacak. İdarenin açtığı davalar duracak. Faiz, yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecek. Hükmedilmişse ödenmeyecek. Ancak hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade taleplerinde bu madde uygulanmayacak. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise “Çiftçinin tüm üretim araçlarına yönelik haciz de kaldırılmalıdır” dedi.

‘İŞ BEĞENMİYORLAR’ GERİLİMİ

Genel kuruldaki dünkü görüşmelerde ise AKP’li Mustafa Levent Karahocagil’in, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın “İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz” sözlerine “Doğru” diyerek destek vermesi gerilim yarattı. HDP’li Filiz Kerestecioğlu Demir, AKP sıralarını alkışlayarak protesto etti.

Kabul edilen 65 maddelik yasayla Cumhurbaşkanı’na tütün ve otomotivde ÖTV oranlarını üç katına kadar artırma yetkisi veriliyor. 850 bin küçük esnafın kazançları, gelir vergisinden istisna olacak. İnternetten para kazananlar, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek.