TotalEnergies ve M Oil istasyonlarında 175 lira bankkart lira hediyesi nasıl alınıyor?
TotalEnergies ve M Oil istasyonları markalarını bünyesinde bulunduran GüzelEnerji, Ziraat Bankası ile başlattığı kampanya ile 175 lira bankkart lira hediye kazanma fırsatı sunduklarını duyurdu.
Kampanya kapsamında 16 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında farklı günlerde ve tek seferde bankkart üye işyeri TotalEnergies veya M Oil istasyonlarından yapılacak 4’üncü 750 lira ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 175 lira bankkart lira hediye ediliyor.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kredi kartı veya banka kartı özelliğindeki Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahibi müşterilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için alışverişten önce Bankkart Mobil ile internet üzerinden veya SMS ile katılım sağlamaları gerekiyor. Bir müşterinin sadece bir kez katılabildiği ve toplamda en fazla 175 TL Bankkart Lira kazanılabilen kampanyada kazanılan Bankkart Liralar karta 7 Temmuz 2024 tarihinde yüklenecek ve 7 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanılabilecek. 7 Ağustos 2024 tarihine kadar kullanılmayan Bankkart Liralar, 8 Ağustos 2024 tarihinde geri alınacak.”
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