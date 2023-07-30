Toyota, ilk 6 ayda global satışlarını yüzde 5.1 artırarak 4.9 milyona yükseltti

Yayınlanma: 30.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 07:00

Açıklanan resmi rakamlara göre Toyota, 2023'ün ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 daha fazla araç satışı gerçekleştirdi ve 4 milyon 937 bin araç sattı.

Toyota'nın Japonya'daki satışları yüzde 33 artarak 878 bin adet oldu. Amerika’da 1,2 milyonun üzerinde satış adedi elde eden Toyota, Asya'da da 1,5 milyon civarında araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa'da da satışlarını artıran Toyota, bu dönemde 570 binin üzerinde araç satışı elde etti.

Bununla birlikte global olarak hibrit araçlara ilgi artmaya devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre ilk 6 ayda yüzde 20 artarak 1,6 milyon oldu. Bununla birlikte Toyota'nın hibrit, plug-in hibrit, yakıt hücreli ve tam elektrikli araçlarından oluşan çevreci ürün gamında ise satışlar, yüzde 23 artarak 1 milyon 710 bini aştı.

Çip tedarik sorunlarının iyileşme trendine girmesinin de katkısıyla birlikte global üretim de yüksek taleple birlikte artış gösterdi. Geçen yıla göre yüzde 12 artışla birlikte 4,9 milyona yakın araç üretimi yapıldı. Bunun 3,2 milyonu Japonya dışında gerçekleşirken, 1,6 milyondan daha fazlası Japonya'da üretildi.