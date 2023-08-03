Toyota Land Cruiser'ın hibrit versiyonunu çıkartıyor

Yayınlanma: 03.08.2023 - 11:10

Güncelleme: 03.08.2023 - 11:10

Toyota, dünyanın en büyük otomobil üreticisi, Land Cruiser'ın yeni hibrit versiyonunu Çarşamba günü Kuzey Amerika ve diğer önemli pazarlara tanıttı.

Yeni model, Japonya'daki üretilip denizaşırı ülkelere ihraç edilecek.

Toyota basın açıklamasında, yeni Land Cruiser'ın Kuzey Amerika'da hibrit olarak satılacağını, Avrupa ve Avustralya gibi diğer pazarlarda ise benzinli veya dizel güç aktarma organlarıyla piyasaya sürüleceğini belirtti.

Şirketin baş teknoloji sorumlusu Hiroki Nakajima, müşteri ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda karbondioksit salınımını düşürmeye odaklandıklarını ifade etti. "Müşterilerin umut ettiği araçları sunacağız" dedi.

Toyota'nın Land Cruiser modelleri, nispeten büyük araçlar olmaları ve diğer modellerle birlikte yüksek karlılık getirmeleri nedeniyle şirket için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten analistler, Land Cruiser ve Alphard'ın yüksek karlılık sağladığına dikkat çekti. Ayrıca, Lexus markası altında satılması durumunda bu karlılığın daha da artabileceğini vurguladılar.

Yeni Land Cruiser, 2024 yılının ilk yarısında Japonya'da satışa sunulacak ve aynı yılın ilkbaharında Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilecek. Toyota, Amerika Birleşik Devletleri'nde önerilen perakende fiyatının 50 bin dolar aralığında başlayacağını belirtti.

Ayrıca, Toyota'nın yeni Land Cruiser'ın benzinli ve dizel motorlu versiyonlarını Batı ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu gibi pazarlarda sunacağı ve kışın Japonya'ya daha küçük bir Land Cruiser versiyonu getireceği ifade edildi.

Ayrıca Toyota, Land Cruiser ve lüks SUV'lar olan Lexus LX ve GX'in son ayda 11,3 milyon adet sattığını açıkladı.