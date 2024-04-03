Toyota, Safari Rallisi'ni 4'üncü kez üst üste kazandı

Toyota, Safari Rallisi'ni 4'üncü kez üst üste kazanırken Toyota Gazoo Racing pilotu Kalle Rovanpera "Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Hiçbir sorun yaşamadık ve kazandık" ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:14
Toyota, Safari Rallisi'ni 4'üncü kez üst üste kazandı
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Toyota Gazoo Racing, Kenya Safari Rallisi'nde yeni bir başarıya daha imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın dünya ralli takımı, 2024 yılında da rallide ilk sırayı alarak dört yıl üst üste Safari Rallisi'nin galibi oldu.

WRC'nin en zor rallilerinden biri olan Safari Rallisi'nde Toyota Gazoo Racing pilotları Kalle Rovanperä ve Takamoto Katsuta ilk iki sırayı aldı. Böylece Toyota, 2021 yılında takvime geri dönen yarışı kazanmaya devam etti ve ralli tarihinde galibiyet sayısını 12'ye çıkararak rekorunu daha ileriye taşıdı.

Toyota bu yarışta güncellenmiş süspansiyona ve yeni bir şnorkel sistemine sahip GR YARIS Rally1 HYBRID aracını kullandı.

4 PUAN FARKLA İLK SIRADA

Rovanpera ve co-pilotu Jonne Halttunen, 2022'deki başarılarının ardından ikinci kez yarışı kazandı. İkili cuma günü ortaya koydukları yüksek performansı hafta sonu boyunca korumayı başararak ralliyi 1 dakika 37.8 saniye farkla kazandı. Takamoto Katsuta ralliyi ikinci tamamlayarak Kenya'da katıldığı dört yarışın üçünde podyuma çıkmayı başardı. Toyota bu sonuçlarla birlikte Markalar Şampiyonası'nda 4 puan farkla ilk sıraya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo Racing pilotu Kalle Rovanperä, ikinci kez galip gelmek özel olduğunu vurgulayarak, "Bu yarış çok zorlu ve Toyota adına da efsanevi bir yarış. Burada her zaman iyi olduk ve rekorumuzu iyileştirmeye devam ediyoruz. Afrika'dakilerin söylediği gibi, 'öndeki araç her zaman bir Toyota'dır'. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Hiçbir sorun yaşamadık ve kazandık." ifadelerini kullandı.


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