Toyota'da kur etkisini gösterdi: Fiyat listesi açıklandı

Toyota, haziran ayında ikinci kez zam yaptı. Yerli üretim Corolla'nın başlangıç fiyatı 900 bin TL'ye yaklaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 07:00
Toyota'da kur etkisini gösterdi: Fiyat listesi açıklandı
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Toyota, haziran ayı zammından sonra şimdi de kur zammını fiyat listelerine yansıttı. An itibarıyla yerli üretim Corolla 900 bin TL'ye yaklaştı. 

Model - 1 Haziran Başlangıç Fiyatı - 12 Haziran Başlangıç Fiyatı

Corolla 812.400 TL 882.150 TL

Corolla Hybrid 1.078.300 TL 1.170.800 TL

Corolla Cross Hybrid 1.189.200 TL 1.291.100 TL

C-HR Hybrid 1.138.100 TL 1.235.650 TL

Yaris 849.000 TL 921.950 TL

Yaris Hybrid 1.072.400 TL 1.164.300 TL

Yaris Cross 1.005.300 TL 1.091.600 TL

Yaris Cross Hybrid 1.097.600 TL 1.291.100 TL

Camry 2.780.400 TL 3.019.700 TL

RAV 4 Hybrid 2.074.100 TL 2.252.500 TL

Land Cruiser Prado 5.793.150 TL 6.287.850 TL

Hilux 1.054.150 TL 1.144.650 TL

Toyota'nın mayıs ayı fiyat listesi ise şöyleydi:

Corolla 781.150 TL

Corolla Hybrid 1.036.800 TL

Corolla Cross Hybrid 1.143.500 TL

C-HR Hybrid 1.094.350 TL

Yaris 832.350 TL

Yaris Hybrid 1.051.350 TL

Yaris Cross 985.600 TL

Yaris Cross Hybrid 1.076.100 TL

Camry 2.673.350 TL

RAV 4 Hybrid 1.994.350 TL

Land Cruiser Prado 5.570.500 TL

Hilux 1.033.450 TL

TOYOTA HAZİRAN 2023 SIFIR ARABA FİYATLARI 

COROLLA

1.5, Benzinli Vision, Manuel 882.150 TL

1.5, Benzinli Vision, Otomatik 920.600 TL

1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.011.400 TL

1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 1.073.550 TL

1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 1.138.700 TL

1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik 1.231.050 TL

TOYOTA COROLLA HYBRID

1.8, Hibrit Dream, Otomatik 1.170.800 TL

1.8, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 1.213.700 TL

1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.245.400 TL

1.8, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.337.750 TL

TOYOTA COROLLA CROSS

1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.291.100 TL

1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.329.400 TL

1.8, Hibrit Passion, Otomatik 1.423.900 TL

1.8, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.527.600 TL

TOYOTA C-HR

1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.235.650 TL

1.8, Hibrit Passion, Otomatik 1.350.300 TL

1.8, Hibrit Passion - Siyah, Otomatik 1.366.900 TL

1.8, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.437.500 TL

1.8, Hibrit Passion X-Pack - Siyah, Otomatik 1.454.350 TL

1.8, Hibrit Passion X-Pack - Siyah - JBL, Otomatik 1.476.400 TL

TOYOTA YARIS CROSS

1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.091.600 TL

1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 1.116.350 TL

1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 1.163.200 TL

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID

1.5, Hibrit Dream, Otomatik 1.191.700 TL

1.5, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 1.216.450 TL

1.5, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.261.200 TL

1.5, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.408.800 TL

TOYOTA YARIS

1.5, Benzinli Dream, Otomatik 921.950 TL

1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 978.550 TL

1.5, Benzinli Flame, Otomatik 994.100 TL

1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 1.033.850 TL

TOYOTA YARIS HYBRID

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.5, Hibrit Dream, Otomatik 1.164.300 TL

1.5, Hibrit Flame, Otomatik 1.216.300 TL

1.5, Hibrit Passion, Otomatik 1.311.500 TL

TOYOTA CAMRY

2.5, Hibrit Passion, Otomatik 3.019.700 TL

TOYOTA RAV 4

2.5, Hibrit Flame, Otomatik 2.252.500 TL

2.5, Hibrit Passion, Otomatik 2.480.000 TL

2.5, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.561.400 TL

2.5, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 2.567.500 TL

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

2.8, Dizel, Otomatik 6.287.850 TL

TOYOTA HILUX

2.4 D-4D 4x2, Dizel Adventure, Otomatik 1.144.650 TL

2.4 D-4D 4x2, Dizel Adventure A/T, Otomatik 1.181.850 TL

2.4 D-4D 4x4, Dizel Adventure, Otomatik 1.281.350 TL

2.4 D-4D 4x4, Dizel Hi-Cruiser A/T, Otomatik 1.336.200 TL

2.4 D-4D 4x4, Dizel Invincible A/T, Otomatik 1.409.350 TL


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