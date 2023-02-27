Hyundai'nin uygun fiyatlı modeli i10 makyajlandı
Hyundai'nin Türkiye'de üretip 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiği i10 makyajlandı.
Hyundai'nin a segmenti Türkiye'de üretilen modeli i10 makyajlandı. Hyundai'nin ve otomotiv piyasasında en uygun modellerden biri olarak da dikkat çeken yeni model daha modern çizgilere kavuştu.
Hyundai i10'un makyajlanmamış mevcut modeli şu anda şubat ayı listesinde manuel şanzıman ile 359 bin TL, otomatik şanzıma sahip versiyonu ise 381 bin TL'lik başlangıç fiyatına sahip.
İzmit'te üretilen yeni Hyundai i10 ile artık üst segmentlerde görülen bazı donanımlara da sahip olmak mümkün kılınıyor.
ÜRETİME BAŞLANACAK TARİH
i10'un üretimine İzmit'teki fabrikada nisan ayında başlanması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Ölü ve yaralılar var!
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- Süleyman Soylu, taraftarları tehdit etti
- İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri!