Hyundai'nin uygun fiyatlı modeli i10 makyajlandı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:50

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 16:50

Hyundai'nin a segmenti Türkiye'de üretilen modeli i10 makyajlandı. Hyundai'nin ve otomotiv piyasasında en uygun modellerden biri olarak da dikkat çeken yeni model daha modern çizgilere kavuştu.

Hyundai i10'un makyajlanmamış mevcut modeli şu anda şubat ayı listesinde manuel şanzıman ile 359 bin TL, otomatik şanzıma sahip versiyonu ise 381 bin TL'lik başlangıç fiyatına sahip.

İzmit'te üretilen yeni Hyundai i10 ile artık üst segmentlerde görülen bazı donanımlara da sahip olmak mümkün kılınıyor.

ÜRETİME BAŞLANACAK TARİH

i10'un üretimine İzmit'teki fabrikada nisan ayında başlanması bekleniyor.