Peugeot 508 yenilendi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:32

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 17:32

Fransız markanın D segmentindeki temsilcisi 508’in tasarımında yenilikler yapılırken motor ailesi de güncellendi.

Yenilenen Peugeot 508, haziranda Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. 508’de 180 HP ve 225 HP gücünde yeni iki adet şarj edilebilir hibrit, 1.2 litre hacminde 130 HP güç üreten benzinli ve 1.5 litre hacminde 130 HP güç üreten dizel motor seçenekleri sunulacak.

Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına özel, 1.6 litre 218 HP’lik benzinli bir versiyon da ürün gamında yer alacak.