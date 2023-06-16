Toyota'dan yeni teknolojiler: Yapay zekâ, artan menzil...

Yayınlanma: 16.06.2023 - 17:45

Güncelleme: 16.06.2023 - 17:45

Toyota, 'Geleceğin Otomobillerini Değiştirme' teması altında bir mobilite şirketine dönüşümünü destekleyen yeni teknolojiler duyurdu.

Toyota açıklamasına göre, markanın teknoloji stratejisi açıklanırken araç üretiminde gidilecek yön hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toyota, nisan ayında açıkladığı yol haritası bağlamında elektrifikasyon, akıllı teknolojiler ve farklı ihtiyaçları karşılayan teknolojik çözümlere odaklanmaya devam edecek.

MOBİLİTE ÖZGÜRLÜĞÜ

Elektrifikasyon alanında her bölge için müşteri beklentileriyle ve pazar şartlarıyla uyumlu çevreci araçlar sunmayı sürdürecek olan Toyota, akıllı teknolojiler alanında geleceğin kenti Woven City gibi çalışmalarla öne çıkacak. Farklı teknolojik çözümlerle ise herkes için mobilite özgürlüğü ve sunmaya odaklanılacak.

Geleceğe yönelik alanlara aktif olarak yatırım yapmaya 2016 yılında başlayan Toyota, bu yıl itibarıyla ar-ge çalışanlarının yarısından fazlasını ve harcamaların yaklaşık yarısını ileri geliştirme çalışmalarına aktardı. Toyota, bu rakamları gelecek dönemde daha da artırmayı planlıyor.

Bununla birlikte Toyota’nın sadece tam elektrikliler için kullanılacak fabrikası, üretim ve dönüşüm anlamında gelecek dönemin elektrikli araçlarındaki değişimine damga vuracak.

YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Yeni nesil batarya teknolojileri ve sonik teknolojisi gibi inovasyonlarla birlikte Toyota, tek şarjla 1000 kilometre menzil sağlayan otomobiller sunmayı planlarken daha şık tasarımlar için araçların aerodinamik performansını yapay zekâyla destekleyecek.

Yeni fabrikayla üretim alanında, büyük döküm teknolojilerinin benimsenmesi, araç geliştirme maliyetlerinin ve fabrika yatırımının azaltılmasına katkıda bulunacak ve süreçleri kısaltacak.

Yeni nesil tam elektrikli araçları global ölçekte sunacak olan Toyota, tüm segmentlere hitap eden modellerini 2026’da tanıtacak. 2030 yılına kadar 3,5 milyon elektrikli aracın 1,7 milyonu elektrikli araç fabrikasında üretilecek.

HİDROJEN YAKIT HÜCRELERİ

Bununla birlikte Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika'daki hidrojen pazarları, 2030'da açık ara en büyük pazarlar olacak ve yakıt hücresi pazarının bu noktaya doğru hızla genişleyerek yılda 35 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Mirai'nin hidrojen ünitelerini kullanan yakıt hücrelerinin satışları da teşvik edilirken, 2030 yılına kadar 100 bin adedi aşan harici yakıt hücresi satış teklifi alındı.

Bu tür desteklerle birlikte hidrojenin daha geniş kullanımıyla tedarikin artması ve fiyatların da makul seviyelere gelmesi hedefleniyor.