Toyota'dan yatırımcısını şaşırtan tahmin

05 Ağustos 2022 Cuma, 07:00

Toyota hisseleri, mart ayında başlayan mali yıl için operasyon kâr tahminlerini 2,4 trilyon yende (18 milyar dolar) tuttu. Analistlerin medyan tahmini dünyanın en büyük otomotiv üreticisinin 3.3 trilyon yen kâr etmesi yönündeydi.

Toyota ile analistlerin kâr tahminleri arasındaki farkın, şirketin daha önce bu mali yıl için dolar/yen paritesini 115 olarak belirlenmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Japon otomotiv devinin öngördüğü seviyede kârların daha düşük olması beklenirken, yen Haziran başından beri 130 yen ya da daha üzerinde işlem görmesiyle ülke içindeki gelirlerin artmasına neden oldu. Toyota dolar/yen parite öngörüsünü 130 olarak güncelledi.

ÜRETİMDE PLANLI BİR DURDURMAYA GİDİLECEK

Şirketin açıklamasına göre dolar/yen paritesinde 1 yenlik artış şirketin 45 milyar yen daha fazla kâr etmesi anlamına geliyor.

Kurda yaşanan hareketler kârlılık için kritik bir öneme sahipken Toyota’nın araba üretimindeki yeterliliği karşılaştığı diğer bir zorluk olarak öne çıkıyor. Yarı iletken kıtlığı, yükselen hammadde maliyetleri ve Çin’de yaşanan bozulmalar tüm dünyada otomotiv üretim hatlarında karmaşalara neden olmuştu. Üç ay önce Toyota’dan yapılan açıklamada nisan-haziran arasındaki çeyrekte gerçeklerle daha tutarlı bir yol izleneceği ve üretimde planlı bir durdurmaya gidileceği belirtilmişti.

Toyota bu mali yıl için 9.7 milyon otomotiv üretimi planına sadık kalacağını kaydetti.