Toyota'nın 180 bin TL indirim, faizsiz kredi kampanyasında o ayrıntı dikkat çekti!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:22

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:22

Toyota, yeni araç sahibi olmak isteyenler için ekim ayı boyunca kampanya düzenlediğini açıkladı. Toyota Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerine yüzde 0 faiz avantajları sunduğunu açıkladı.

Kampanya kapsamında Corolla Sedan 180 bin TL indirim veya 250 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi; CH-R Hyrid 120 bin TL indirim veya 250 bin TL kredi 12 ay sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.

Yaris Cross, Corolla Cross Hybrid ve Hilux modellerinde ise yalnızca 250 bin TL için sıfır faizli 12 aylık kredi imkânı sunuluyor.

Özel bankalar aracılığı ile 250 bin TL için 12 aylık sıfır taşıt kredisi çekildiğinde faiz oranı 3.29'dan başlayıp aylık ödenecek tutar 27 bin 67 lira 93 kuruş olmak üzere toplam 326 bin 65 lirayı buluyor. Yani toplam alınan faiz en az 76 bin 65 lira oluyor.

Corolla Sedan için sıfır faiz seçeneği ile 76 bin liralık kâra geçme fırsatı sunulduğu ifade edilirken karşılığında ise 180 bin lira, CH-R'da ise 120 bin liralık indirimden mahrûm kalınıyor. Bir anlamda Toyota'nın Corolla modelinde 180 bin lira faiz, CH-R modelinde ise 120 bin lira faiz uygulanıyor.

Diğer indirim kampanyası olmayan yalnızca faizsiz kredi imkânı sunulan Yaris Cross, Corolla Cross Hybrid ve Hilux modellerinde ise bu seçenekle en az 76 bin 65 lira kârlı çıkmak mümkün.