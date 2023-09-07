Toyota'nın fabrikalarındaki sorun ortaya çıktı: 13 bin araç üretilmedi

Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:35

Güncelleme: 07.09.2023 - 11:36

Dünya çapında tanınmış otomotiv devi, 29 Ağustos'ta Japonya merkezli 14 otomobil montaj tesisinden 12'sinde operasyonların durmasıyla sonuçlanan bu sistem arızasının ardındaki nedeni açıkladı.

13 BİN ARAÇLIK ÜRETİM KAYBI YAŞANDI

Toyota'nın yıllık üretim kapasitesinin dünya genelindeki talebi karşılamak için kritik önem taşıdığı bu olay, veritabanı depolama sorunlarının ne kadar kritik olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Söz konusu kesinti, yaklaşık olarak günlük 13 bin araçlık bir üretim kaybına yol açarak küresel pazarlara yapılan ihracatı etkileme riski yarattı.

Toyota'nın yaptığı açıklamada, sorunun 27 Ağustos 2023 tarihinde planlanan bir BT sistem bakımı sırasında meydana geldiği belirtildi. Planlanan bakım işlemi, veri tabanındaki verilerin düzenlenmesi ve gereksiz verilerin silinmesini içeriyordu. Ancak, kapasite dolması nedeniyle işlem tamamlanmadan sistemin kapanmasına neden olan bir hata meydana geldi.

Sistem kapanması, üretim siparişlerinin planlanamamasına ve yürütülememesine yol açtı. Toyota'nın ana sunucuları ve yedek makineleri aynı sistem üzerinde çalıştığı için her iki sistem de aynı sorunla karşılaştı, bu da fabrika operasyonlarının durmasına neden oldu.

Toyota'nın yaptığı açıklamada, bu sistemin bir siber saldırı sonucu olmadığını teyit ederek, ilgili tüm taraflardan özür diledi. Bu olay, büyük organizasyonların veri yönetimi ve BT sistem güvenliği konularındaki hassasiyetini bir kez daha gösterdi.