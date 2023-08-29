Toyota fabrikalarında üretim durdu!

Toyota, Japonya'daki tüm montaj fabrikalarında üretimi durdurma kararı aldı. Üretimin ne zaman tekrar başlayacağı da açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:22
Toyota fabrikalarında üretim durdu!
Abone Ol google-news

Toyota, bugün yaptığı açıklamada, üretim sistemi arızası nedeniyle Japonya'daki 14 montaj fabrikasında faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi. 

Adı açıklanmayan bir şirket sözcüsü, söz konusu aksaklığın Toyota'nın parça siparişi vermesini engellediğini, bunun sebebinin araştırıldığını ve şimdilik siber saldırı ihtimalinin söz konusu olmadığını ifade etti. Reuters'ın aktardığına göre Japon üreticinin bu aksaklıktan ne kadar kaybı olacağı henüz netlik kazanmadı. 

TEKRAR NE ZAMAN FAALİYETE GEÇECEK?

Fabrikalarda tekrar üretime başlanması için öngörülen tarih ise çarşamba günü olarak kayıtlara geçti.

Yarı iletken kıtlığından kaynaklanan kesintilerin ardından Toyota'nın yerli üretimi, toparlanmaya başlamıştı. Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 29 artış göstererek iki yıldır bir ilke imza atmıştı. Toyota'nın Japonya'daki fabrikaları, küresel üretiminin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Üretimin yılın ilk yarısında ortalama günlük 13 bin 500 araç dolaylarında olduğu belirtiliyor.


Player Alanı
toyota sıfır araba sıfır araç otomobil haberleri

İlgili Haberler

Changan Alsvin 390 bin TL'lik fiyatlıyla Türkiye'ye geliyor

Changan Alsvin 390 bin TL'lik fiyatlıyla Türkiye'ye geliyor
Yeni Peugeot 2008 dizel seçeneği ile Türkiye'de

Yeni Peugeot 2008 dizel seçeneği ile Türkiye'de
Hyundai Elantra Türkiye’de satışa çıktı

Hyundai Elantra Türkiye’de satışa çıktı

En Çok Okunan Haberler