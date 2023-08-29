Toyota fabrikalarında üretim durdu!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:22

Güncelleme: 29.08.2023 - 18:22

Toyota, bugün yaptığı açıklamada, üretim sistemi arızası nedeniyle Japonya'daki 14 montaj fabrikasında faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.

Adı açıklanmayan bir şirket sözcüsü, söz konusu aksaklığın Toyota'nın parça siparişi vermesini engellediğini, bunun sebebinin araştırıldığını ve şimdilik siber saldırı ihtimalinin söz konusu olmadığını ifade etti. Reuters'ın aktardığına göre Japon üreticinin bu aksaklıktan ne kadar kaybı olacağı henüz netlik kazanmadı.

TEKRAR NE ZAMAN FAALİYETE GEÇECEK?

Fabrikalarda tekrar üretime başlanması için öngörülen tarih ise çarşamba günü olarak kayıtlara geçti.

Yarı iletken kıtlığından kaynaklanan kesintilerin ardından Toyota'nın yerli üretimi, toparlanmaya başlamıştı. Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 29 artış göstererek iki yıldır bir ilke imza atmıştı. Toyota'nın Japonya'daki fabrikaları, küresel üretiminin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Üretimin yılın ilk yarısında ortalama günlük 13 bin 500 araç dolaylarında olduğu belirtiliyor.