Toyota’ya Covid darbesi!
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota'nın küresel üretimi rekor seviyeden geriledi. Şirket, Kovid ve yarı iletken kıtlığı nedeniyle belirsiz bir görünüm konusunda uyardı.
Toyota Motor Corp. ekim ayında 771 bin 382 araç üreterek, bir önceki ayki 887 bin 773 adetlik rekor seviyesinden geriledi.
Şirket, Kovid ve yarı iletken kıtlığı nedeniyle belirsiz bir görünüm konusunda uyardı.
ÜRETİMİ GEÇEN YILA GÖRE ARTTI
Toyota tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya'da Covid'in yayılmasıyla tedarik zincirinin sekteye uğradığı Ekim 2021’e göre üretimin yüzde 23 arttığı belirtildi.
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, şu anda hala virüsün ve kısıtlamaların etkisi altında olan Çin'deki bazı üretimlerini düzenlemeye çalışıyor.
Toyota'nın küresel satışları da bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak Ekim ayında toplam 832 bin 373 adede ulaştı.
Kasım ayı başlarında şirket, mart ayına kadar olan mali yıl için küresel hedefini düşürmüştü.
Toyota hisseleri Tokyo'da dün yüzde 1,2 düştü. Hisseler bu sene yüzde 4,6 geriledi.
Nissan da küresel üretimin ekimde yıllık bazda yüzde 2,4 düşerek 297 bin 801'e gerilediğini açıkladı. Bu, 4 aydaki ilk düşüş olarak kayda geçt. Satışlar da yüzde 13 düştü.
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