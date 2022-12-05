Trabzon'da hamsi bollaştı fiyatı düştü

05 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00

Balık avı sezonunun başlamasıyla Trabzon'da denize açılan tekneler, son günlerde ağlarına takılan yerli hamsiyle limana dönüyor.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarını süsleyen yerli hamsi, fiyatıyla yurttaşları memnun ediyor.

Tezgahlardaki yerli hamsinin kilogramı 25-35 liradan alıcı buluyor. Ayrıca tane olarak satılan alabalık 50, palamut ve somon 60, kilogram olarak satılan levrek 140, çupra 120, olta mezgit 100, istavrit, çinekop ve sargan 65, tirsi ise 40 liradan tüketiciye sunuluyor.

Balıkçı Ali Ofluoğlu, yerli hamsinin yeni yeni çıkmaya başladığını söyledi.

Hamsinin bugünlerde tombullaşmaya başladığını belirten Ofluoğlu, "Millet hep Trabzon'da yerli hamsiyi bekliyordu. Şu anda Trabzon hamsisi tezgahlardaki yerini aldı ve 25 liradan satışa sunuyoruz." dedi.



