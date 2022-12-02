Aralık ayı balıkları nelerdir? Aralık ayında hangi balıklar tüketilmeli?
Kış mevsimi, aralık ayının soğuklarıyla birlikte geldi. Soğuklardan korunmak için en önemli faktörlerden biri, bağışıklık sistemini destekleyici besinler tüketmek. Vitamin deposu olan balıklar ise bu besinlerin başında geliyor. Soframızdaki balıkları mevsimine göre seçmek oldukça önemli. İşte aralık ayının en lezzetli balıkları...
Hamsi
B2, B3, B12, D, E ve K vitaminleri açısından zengin olan hamsi, felç ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur. Hamsi, aralık ayının en lezzetli balıklarındandır.
İstavrit
A, B2, B6, B12, C, thiamin, niasin, pantotenik asit vitaminleri, selenyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır ve sodyum mineralleri bakımından zengin olan istavrit, hormon seviyesini düzenlemeye, kolesterol problemini azaltmaya yardımcı olur. İstavrit, aralık ayının en lezzetli balıklarındandır.
Lüfer
A, B2, B6 ve B12 vitaminleri, selenyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır ve sodyum mineralleri açısından zengin olan lüfer, kalp ritminin düzenlenmesine yardımcı olur ve yorgunluğa iyi gelir. Aralık ayı, lüfer balığını tüketmek için uygun bir aydır.
Palamut
A ve D vitaminleri, folik asit, potasyum ve fosfor açısından zengin olan palamut, kalp sağlığına destek olur ve vücudu zararlı bileşiklerden korumaya yardımcı olur. Palamut, aralık ayının en lezzetli balıklarındandır.
Tekir
A ve C vitaminleri, protein, sodyum, potasyum, kalsiyum ve demir açısından zengin olan tekir, damarların tıkanmasını engeller ve karaciğer fonksiyonlarını olumlu etkiler. Tekir, aralık ayının en lezzetli balıklarındandır.
Uskumru
A, B6, B12 ve C vitaminleri, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengin olan uskumru, kansızlık hastalığının önlenmesine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Uskumru, aralık ayının en lezzetli balıklarındandır.
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