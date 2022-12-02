Aralık ayı balıkları nelerdir? Aralık ayında hangi balıklar tüketilmeli?

Kış mevsimi, aralık ayının soğuklarıyla birlikte geldi. Soğuklardan korunmak için en önemli faktörlerden biri, bağışıklık sistemini destekleyici besinler tüketmek. Vitamin deposu olan balıklar ise bu besinlerin başında geliyor. Soframızdaki balıkları mevsimine göre seçmek oldukça önemli. İşte aralık ayının en lezzetli balıkları...