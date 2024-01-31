Trafik cezası olanlar dikkat! İndirimli ödeme süresinde değişiklik
İçişleri Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
Trafik cezalarında indirimli ödeme süresinde değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli erken ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
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