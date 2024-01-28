Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜİK bölge müdürü görevden alındı!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 08:10

Güncelleme: 28.01.2024 - 08:10

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma ve atama kararlarına göre bazı kurumlarda değişiklikler yapıldı.

Kararla, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede görevden alındı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcılığı’na İsmail Doğan atandı.

Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine Mehmet Yapıcı, Mustafa Egemen Konaklıoğlu, İbrahim Temo Demir, Ramazan Özkan, Bekir Tokel, Bülent Yıldız ve Fatih Koçak’ın ticaret müfettişi olarak atamaları gerçekleşti.

Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’ne Ahmet Bülent Büyük atandı.