Trakya’daki ‘çayır tırtılı’ istilası hem üreticiyi hem tüketiciyi etkileyecek

19 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Trakya’da ayçiçeği tarlalarında yaşanan “çayır tırtılı” istilası, binlerce dekar alandaki ürünü tehlikeye attı. Cumhuriyet’e konuşan uzmanlar tarım ilaçlarındaki fiyat artışı nedeniyle tarlaların ilaçlanamamasının bu tablonun ortaya çıkmasında ana etken olduğunu belirtti. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Başkanı Dr. Cemal Polat, “Başta gübre ve ilaç fiyatları olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarının artması, üreticilerin ürün zararlılarına karşı yeteri ölçüde önlem almasına engel oldu” dedi.

FİYATLAR ETKİLENECEK

Ayçiçeği üretiminin merkezi durumundaki Trakya’da yaşananların fiyatları da etkileyeceğini belirten Polat, “Yeterli önlemin alınmaması bu doğal afeti getirdi. Geç kalındı, bu aşamadan sonra ilaçlama ile hedef olan ürünlerin en fazla yüzde 20-25’i kurtarılabilir. Ayçiçeği ithal ettiğimiz üç ülkeden Rusya ve Ukrayna savaşta, Hindistan’da ise hava koşulları nedeniyle üretim çok düşecek. Bu nedenle Trakya’da yaşananlar ayçiçeği yağı fiyatlarını da etkileyecektir” sözleriyle başta ayçiçeği yağı olmak üzere birçok üründe fiyat artışı olacağına dikkat çekti.

FATURA YURTTAŞA

Türkiye’nin üretim potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Türkiye Ziraatçiler Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Girdi fiyatlarının artması yüzünden çiftçiler üretimden uzaklaşıyor. Üretmeye devam etmeye çalışanlar da maliyetler nedeniyle zararlılara karşı ilaçlama yapmakta zorlanıyor.” diye konuştu. Konunun farklı yönlerine ışık tutan Demirtaş, “Arz-talep dengesinin bozulmasının da hem üreticiye hem de yurttaşa faturası ağır oluyor” ifadelerini kullandı.

"YETERLİLİĞİMİZİ KAYBETTİK"

Türkiye Ziraatçiler Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş ayçiçeği ile ilgili olarak Türkiye’nin kendine yeterliliğini kaybettiğini belirterek konuya ilişkin çarpıcı veriler paylaştı:

- AKP dönemi tarım politikaları sonucu, ayçiçeğinde de kendimize yeterliliğimizi kaybettik. Şu an için Türkiye’nin kendine yeterliliği yüzde 65 civarına düştü. Ayçiçeği üretimi, Trakya Birlik ve yağ sanayicilerinin verilerine göre 1 milyon 900 bin civarında, TÜİK verilerine göre de 2 milyon 400 bin ton üretimimiz var.

- Dünyada 60 milyon ton ayçiçeği üretimi var. Bu üretimin yüzde 53’ünü Ukrayna ve Rusya üretiyor. (17 milyon ton Ukrayna, 16 milyon ton Rusya) Ekim alanımız son 20 yılda 5.5-6.5 milyon hektar arasında değişiyor. Ham yağın yüzde 70’ini Rusya ve Ukrayna’dan ithal ediyoruz.

- Ayçiçeği üretimimizde yoğunluk Tekirdağ, Konya, Edirne, Adana ve Kırklareli illerimizde. (Bu beş ülke toplam üretimin yüzde 68’nini karşılıyor.)

"ETKİN İLAÇLAMA ŞART"

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, bu yıl 800 bin ton ayçiçeği rekoltesi beklenen Trakya’daki “çayır tırtılı istila sorununu” TBMM gündemine taşıdı. Aygun, ilaçlamanın ‘drone’ ve uçakla yapılmasını istedi.

CHP’Lİ SARIBAL: BAKANLIK İŞİ ŞANSA BIRAKMIŞ

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, ayçiçeğinde yaşanan tırtıl istilası ile ilgili “2003 ile 2021 yılları arasında 34 milyon ton ayçiçeği ve türevlerini ithal edip 21 milyar dolardan fazla para ödedik. Böylesine önemli bir ürün, ciddi bir üretim tehdidi altında. Bakanlık tırtılla mücadelede işi şansa bırakmış. Oysa hiçbir tarım ürünü şansa bırakılamaz. Ayçiçeği ise hiç bırakılamaz” dedi.