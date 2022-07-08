TRT'den bandrol ücretlerine zam savunması

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:57

Tarafsız yayıncılık yükümlülüğüne karşın iktidar yanlısı yayınlar yaptığı gerekçesiyle eleştirilen TRT, bandrol ücretlerinin arttırılmasını döviz kurundaki yükseliş ve enflasyon artışına bağladı. CHP Milletvekili Atilla Sertel’in, “Kasanız dolu, niye bandrol ücretlerine zam yapılıyor?” sorusuna verilen yanıt, TRT’nin katlanarak artan giderlerinin yurttaşın cebinden karşılandığını ortaya koydu.

TRT’nin 2011 ve 2021 yıllarını da kapsayan 10 yılda elektrik faturaları ve bandrol ücreti için yurttaşın cebinden aldığı vergi 24 milyar TL’ye ulaştı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre,TRT’nin gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan ve cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar ve tablet gibi ürünlerin satışından elde edilen bandrol ücretleri yıllar itibarıyla giderek zamlandı. Bandrol ücretlerine Mayıs’ta yapılan zammın ardından cep telefonlarında oran yüzde 10’dan yüzde 12’ye, akıllı saatler yüzde 8’den 14’e, bilgisayar ve tabletlerde ise yüzde 2’den yüzde 4’e çıkartıldı. Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasının ardından kurumun gelir kaybının telafisi için artırıldığı bildirilen bandrol ücretlerine yönelik TRT yönetiminden de ilginç bir açıklama geldi.

CHP’li Atilla Sertel TRT yöneticilerine, “Kasanızda toplam 2,8 milyar TL para var. Kurumun bu kadar parası varken neden hala vatandaşın bandrol ücretlerine zam yapılıyor?” diye sordu. TRT yönetiminin, giderlerin yurttaşın sırtına yüklendiğini ortaya koyan yanıtında şu ifadeler kullanıldı: Yayıncılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, alanındaki değişim ve yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli yatırımlar ve işletme maliyetleri nedeniyle kaynak ihtiyacı ile karşı karşıya kalınmaktadır. Kamu yayıncılarının en temel özelliği kamu fonlarından yararlanmasıdır. Döviz kurları ile enflasyondaki artışa bağlı olarak, personel ve diğer maliyetlerde büyük artışlar yaşanmıştır. Hizmetin sürekliliği açısından kurumun düzenli ve öngörülebilir gelire ihtiyacı olduğundan bandrol oranlarında yasanın verdiği yetki doğrultusunda artışa gidilmiştir.”