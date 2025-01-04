Walter White'ın evi, 4 milyon dolara satışa sunuldu

Yayınlanma: 04.01.2025 - 15:43

Güncelleme: 04.01.2025 - 15:43

Dizide Walter White karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı ev olarak kullanılan mülk, dizinin hayranları arasında simge haline geldi. Evin sahipleri Breaking Bad dizisiyle evin uluslararası bir üne kavuştuğunu, ancak artık satışa çıkarma zamanının geldiğini ifade etti.

WALTER WHITE KİMDİR?

Walter White, Amerikan televizyon dizisi Breaking Bad'in baş karakteridir. Karakter, dizide Bryan Cranston tarafından canlandırılmıştır.

Tam Adı: Walter Hartwell White

Lakap: Heisenberg

Mesleği: Kimya öğretmeni (eski) ve uyuşturucu üreticisi

Yaşadığı Yer: Albuquerque, New Mexico, ABD

HİKAYESİ

Walter White, 50 yaşında, sıradan bir lise kimya öğretmeni olarak dizide tanıtılır. Ancak hayatı, ileri safhalarında tamamen değişir ve Walter, uyuşturucu üretimine yönelir. Kimya bilgisini kullanarak yüksek kaliteli uyuşturucular üretir ve zamanla "Heisenberg" adını alarak uyuşturucu dünyasında yükselir.

Walter White, anti-kahraman arketipinin en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilir. Breaking Bad dizisi boyunca, sıradan bir adamın nasıl karanlık bir suç lorduna dönüşebileceği çarpıcı bir şekilde anlatılmıştır.