Trump’ın ticaret politikaları dünyanın en büyük varlık fonunu vurdu!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 15:20

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:20

Dünyanın en büyük devlet varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, teknoloji sektöründeki olumsuz yatırım performansı nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 415 milyar Norveç kronu tutarında zarar açıkladı.

1,7 trilyon dolar büyüklüğündeki fonu yöneten Norges Bank Investment Management (NBIM) CEO’su Nicolai Tangen, "Bu çeyrek, piyasalardaki büyük dalgalanmadan etkilendi" ifadesini kullandı.

Norveç'in petrol ve doğalgaz gelirleriyle yatırım yapan NBIM, küresel ölçekte işlem gören tüm hisselerin yaklaşık yüzde 1,5’ine sahip. Fon aynı zamanda tahvil, gayrimenkul ve yenilenebilir enerji yatırımları da yapıyor.

NBIM, yılın ilk çeyreğinde özkaynak yatırım getirisi oranının yüzde -1,6 olduğunu duyurdu.

VARLIKLARIN BÜYÜK KISMI HİSSE SENETLERİNDE

Norveç Varlık Fonu verilerine göre, 2024 yılı sonunda fonun varlıklarının büyük bölümü ABD şirketlerine ait hisseler, Hazine tahvilleri ve emlak yatırımlarından oluşuyordu.

Çeyrek sonu itibarıyla fonun yüzde 70’i hisse senetlerinde değerlendirilirken, bu oran yıl sonunda yüzde 71,4’tü. Tahvil yatırımları portföyün yüzde 27,7’sini oluştururken, bu oran 2024 sonunda yüzde 26,6 olarak kaydedilmişti.

YATIRIM YELPAZESİ GENİŞ

Fon, geçtiğimiz yıl yatırımlarından 222 milyar dolarlık getiri sağlamış olsa da, bu tür yüksek kazançların sürdürülebilir olmadığı yönünde uyarılar yapılmaya devam ediliyor.

Daha önce küresel finans krizinde yapılan hisse alımlarının başarılı sonuçlar verdiği hatırlatılmıştı.

Fon yönetimi, aynı zamanda portföyde yer alan küçük ölçekli şirket sayısını azaltma stratejisini de sürdürüyor. Şu an 9 binden fazla şirkette payı bulunan fonun bu yaklaşımı, yönetim sürecini sadeleştirmeyi hedefliyor.

Fonun yatırımları büyük ölçüde hisse senetlerine, ardından tahvillere ve kalan kısmı ise halka açık olmayan gayrimenkul ile yenilenebilir enerji altyapılarına yöneltilmiş durumda.

Fonun dünyanın önde gelen silah üreticilerine yatırım yapmasını engelleyen etik kurallar konusunda ise herhangi bir değişiklik planlanmıyor. Bu konu, Norveç’te son dönemde siyasi tartışmaların odağında yer aldı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT KAYIPLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın yürüttüğü ticaret politikaları ve Çinli yapay zeka firması DeepSeek’in etkisiyle teknoloji hisselerinde yılın ilk çeyreğinde ciddi düşüşler yaşandı.

New York Borsası’nda S&P 500 endeksi, ilk çeyrekte yüzde 4,6’lık gerilemeyle son üç yılın en kötü performansını gösterdi.

Bu dönemde Nvidia hisseleri yüzde 20, Tesla hisseleri yüzde 36, Apple ve Microsoft hisseleri ise yüzde 10 oranında değer kaybetti. Nasdaq Bileşik Endeksi de aynı süreçte yüzde 10,4 oranında düştü.