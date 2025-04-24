Bakan Şimşek ABD'de yatırımcılarla buluştu

Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:52

Güncelleme: 24.04.2025 - 14:52

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında ABD'de çeşitli temaslarda bulundu.

Şimşek, Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America'nın düzenlediği yatırımcı toplantılarına katıldı ve Türkiye ekonomisi hakkında güncel gelişmeleri paylaştı. Sunumunda ekonomi programının önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu belirtti.

Küresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendirirken, sıkılaşan finansal koşullar ve zayıflayan dış talebin Türkiye ekonomisinde daha ılımlı bir büyüme sürecine yol açabileceğini belirtti. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapacağını iddia etti ve enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankası'nın hedef aralığında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

CARİ AÇIĞIN OVP TAHMİNİNİN ALTINDA KALMASI BEKLENİYOR

Cari dengeye ilişkin de olumlu beklentileri olduğunu belirten Şimşek, yıl sonunda cari açığın Orta Vadeli Program tahminlerinin altında kalmasını öngördüklerini ifade etti. Yurtiçi talepteki yavaşlama ve enerji fiyatlarındaki düşüşün dış ticaret açığını daraltarak bu gelişmeye katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Kamu maliyesinde sıkı harcama disiplininin süreceğini belirten Şimşek, büyümedeki olası yavaşlamanın gelir performansını sınırlayabileceğini kaydetti. Ayrıca, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatları ve reform gündemini de paylaştı.

Şimşek, Türkiye'nin ticarette artan korumacılığa karşı daha dirençli olduğunu belirterek, bölgesel entegrasyonların ve mevcut serbest ticaret anlaşmalarının bu direnci güçlendirdiğini ifade etti. Ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Şimşek, sanayi politikalarına, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik reformlara ve altyapı yatırımlarına hız vereceklerini söyledi.