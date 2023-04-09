TTK’ye 5 bin işçi gerekiyor, iktidar bin işçide diretiyor

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:42

Ekim 2022’de Bartın Amasra’da TTK maden ocağında meydana gelen faciada 43 işçi yaşamını yitirdi. Bu facianının ardından TTK’deki işçi açıkları bir kez daha gündeme getirildi. Sayının az olmasının iş güvenliği için risk oluşturduğu vurgulandı. Madencilerin önemi depremde de bir kez daha ortaya çıktı. TTK ekipleri, enkazlardan çok sayıda yurttaşı kurtardı. TTK’de bugün 5 bin 853 yeraltı, bin 326 yerüstü olmak üzere toplam 7 bin 179 işçiyle üretim yapılmaya çalışılıyor. Ancak emeklilikler nedeniyle işçi sayısı sürekli azalıyor.

Genel Maden-İş Sendikası yıllardır sürekli, kuruma yeni işçi alınmasını istiyor. Buna karşın geçen martta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuruma bin işçi alınacağını açıkladı. Sendika, bin işçinin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Üretimin artırılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılabilmesi için TTK’nin acil olarak ihtiyaç duyduğu işçi sayısının 3 bin, orta vadede 5 bin yeni işçi olduğuna işaret eden sendika, bin işçinin, TTK’nin ihtiyaç duyduğu yeni işçi sayısı açısından yetersiz olduğunu vurguladı. İşçi açıkları nedeniyle kurumda yeterli üretim yapılamıyor. Türkiye’nin yıllık taşkömürü tüketimi yaklaşık 38.2 milyon ton. Bu tüketimin sadece 1.2 milyon tonu yerli üretim ile karşılanabiliyor. Yaklaşık 37 milyon tonu ise ithal ediliyor. Türkiye her yıl yükselen bir şekilde milyarlarca dolarını taşkömürü ithalatı için harcıyor.

‘GÖZDEN GEÇİRİLMELİ’

Genel Maden-İş, TTK’nin, yıllık 5 milyon ton taşkömürü üretimi yapmak üzere yapılandırıldığını, bu hedefe ulaşmak için kurumda yeni kuyu, kuyu derinleştirme, uygun üretim ayaklarında esnek mekanize, yarı mekanize ve tam mekanize sistem gibi yatırımlar gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Verimliliğin arttığına ancak sürekli büyüyen işçi açıkları nedeniyle taşkömürü üretiminin artırılamadığına işaret eden sendika, “İşçi açıkları nedeniyle 2 bin 19 metrelik üretim ayak boyunun ancak 663 metresinde yani yüzde 33’ünde üretim yapılabilmektedir. TTK’deki işçi açıkları, iş sağlığı ve güvenliği açısından riskleri de yükseltmektedir” uyarısı yaptı.

Kuruma acilen 3 bin yeni işçi alınması durumunda, bu işçilerin temel eğitimlerinin tamamlanması ve yeraltı şartlarına uyumlarının sağlanmasıyla üretimin artacağını, diğer yandan iş sağlığı ve güvenliği risklerinin de azaltılacağını belirten Genel Maden-İş, bin işçi kararının gözden geçirilmesini, sayının artırılmasını talep etti.

UYARILAR DUYULMADI!

Sendikanın bu uyarılarını iktidar duymadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki gün TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında kurum yetkilileri ve madencilerle -170 koduna indi. Madencilerle iftar yaptı.

TTK’de emekliliğe bağlı olarak bazı işçilerin işten ayrılmalarının söz konusu olduğunu ve bunların yerine yeni işçi alma kararı aldıklarını anımsatan Dönmez, ilk etapta bin işçinin istihdam edileceğini, yakın bir tarihte de bununla ilgili duyuruların yapılacağını aktardı. Sendikanın, kuruma acilen 3 bin yeni işçi alınması istemi yine karşılanmadı.