Çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: Belediye işçisi yaralandı
Tekirdağ Çorlu’da çöp kamyonu ile kamyonetin karıştığı kazada belediye temizlik işçisi yaralandı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri askeri lojmanlar mevkiinde, Santral istikametine seyreden Hayrullah M. idaresindeki çöp kamyonuna, Şinasi Kurşun 2. sokağa dönüş aldığı sırada arkadan gelen Soner Ç. yönetimindeki kamyonet çarptı.
KAMYONUN ARKASINA AYAĞI SIKIŞTI
Çarpışma esnasında kamyonun kasa kısmında ayağı sıkışan belediye temizlik işçisi Hüseyin K. yaralandı.
Yaralı belediye işçisi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski DSP'lilerden yeni hamle
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- 2 bakan milletvekili adayı olmak istemiyor
- MHP'de istifa depremi
- Bingöl'de korkutan deprem!
- İşte beşli çetenin engellediği reklam filmi
- Savcı katili, MHP'den aday oldu!
- CHP binasına ateş açan 4 kişi yakalandı
- Serbest bırakılan Mahir Akkoyun'dan ilk açıklama