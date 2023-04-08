Çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı: Belediye işçisi yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da çöp kamyonu ile kamyonetin karıştığı kazada belediye temizlik işçisi yaralandı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 08:38
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Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri askeri lojmanlar mevkiinde, Santral istikametine seyreden Hayrullah M. idaresindeki çöp kamyonuna, Şinasi Kurşun 2. sokağa dönüş aldığı sırada arkadan gelen Soner Ç. yönetimindeki kamyonet çarptı.

KAMYONUN ARKASINA AYAĞI SIKIŞTI

Çarpışma esnasında kamyonun kasa kısmında ayağı sıkışan belediye temizlik işçisi Hüseyin K. yaralandı.

Yaralı belediye işçisi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.


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