TÜED Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyesi için enflasyon oranında artış talep etti

Yayınlanma: 08.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 04:00

Enflasyondaki büyük artışlara karşın, milyonlarca emekliye verilen bayram ikramiyesinin hâlâ 1100 lira olması büyük tepki topluyor.

Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) araştırmasına göre, 2018-2023 döneminde tüketici fiyatları yüzde 244 artarken ikramiyedeki artış yüzde 10’la sınırlı kaldı. Oysa 2018-2022 döneminde yıllık TÜFE artışlarına göre ikramiyeler güncellenseydi, tutarı 3 bin 447 TL olacaktı. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün de çalışanlara yapılan ikramiye başta olmak üzere bütün ödemelerin ücret artışlarına göre arttığına dikkat çekti. Ergün, dini bayramlarda verilen ikramiyelerin de güncellenerek emekli aylığı zamlarına endekslenmesini istedi.

Yüksek enflasyon karşısında ikramiyelerin alım gücünde önemli kayıplar yaşandığını, 2018’de ikramiye ile küçükbaş kurbanlık alabilen emeklilerin bugün ise memleketlerine gitmek için otobüs parasını bile zor karşıladığını ifade eden TÜED Başkanı Ergün, emekliler için büyük önem taşıyan ikramiyelerin yeniden belirlenmesinin bir ihtiyaç haline geldiğine işaret etti ve TBMM’de yarın görüşülmeye başlanacak olan emekli zamlarına ilişkin yasa teklifine madde eklenerek ikramiyelerin güncellenmesini istedi.