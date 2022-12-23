TÜİK: 2021’de sosyal korumaya yapılan harcamanın GSYH'den aldığı pay yüzde 10,8'e geriledi

23 Aralık 2022 Cuma, 15:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sosyal Koruma İstatistikleri'ni yayınladı. TÜİK, 2021 yılında yapılan sosyal koruma harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 19,9 artarak 785 milyar 662 milyon TL olduğunu duyurdu. Ancak, 2020’de yüzde 13,0 olan sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki (GSYH) oranı 2021’de yüzde 10,8'e geriledi.

TÜİK’in açıkladığı veriler şöyle:

HARCAMALARIN YÜZDE 98.7'SİNİ SOSYAL KORUMA YARDIMLARINA

2021'de sosyal koruma için 785 milyar 662 milyon lira harcama yapıldı. Bunun sadece yüzde 0,1'i idari masraf ve diğer harcamalar için yapılırken, yüzde 98,7'sini 775 milyar 401 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 353 milyar 592 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 242 milyar 136 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH'NİN YÜZDE 10.8'İ SOSYAL KORUMA HARCAMALARINA

2020 yılında GSYH içindeki payı yüzde 13 olan sosyal koruma harcamaları 2021 yılında yüzde 10,8 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı 2020'de yüzde 12,8 iken bu oran 2021'de yüzde 10,7'ye geriledi. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 4,9 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,3 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,2 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

YARDIMLARIN YÜZDE 8.9'U ŞARTLI OLARAK VERİLDİ

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8,9'u şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 43,3 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 26,6 ile engelli/malul yardımları ve yüzde 12,2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

YÜZDE 64.8'İ NAKDİ OLARAK VERİLDİ

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 64,8'i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 70,1 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,6 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 5,7 ile işsizlik yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 38,0'ını devlet katkıları, yüzde 30,6'sını işveren sosyal katkıları ve yüzde 25,9'unu koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

14 MİLYON 624 BİN KİŞİ SOSYAL KORUMA KAPSAMINDA MAAŞ ALIYOR

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı 2020 yılında 14 milyon 288 bin iken, yüzde 2,4 artarak 2021 yılında 14 milyon 624 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2020 yılında 14 milyon 979 bin iken, 2021 yılında 15 milyon 362 bine yükseldi."