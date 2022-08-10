TÜİK açıkladı: Büyükbaş hayvan sayısı azaldı
TÜİK'in açıkladığı aziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerine göre büyükbaş hayvan sayısında düşüş kaydedildi.
Türkiye'de haziran sonu itibarıyla büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 876 bin, küçükbaş da 58 milyon 448 bin olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı haziranda aralık 2021'e göre yüzde 0.9 azalarak 17 milyon 693 bine düştü. Manda sayısı da yüzde 1.5 azalışla 183 bin baş olarak kayıtlara geçti. Böylece büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 876 bin olarak hesaplandı.
Küçükbaş sayısı ise aynı dönemde 58 milyon 448 bini buldu. Aralık 2021-Haziran 2022 döneminde koyun sayısı yüzde 2.1 artarak 46 milyon 123 bin, keçi ise yüzde 0.1 düşerek 12 milyon 325 bin oldu.
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