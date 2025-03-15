TÜİK ücretli çalışan sayısında artış olduğunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ocak ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ne göre ücretli çalışan sayısı 2025 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

TÜİK ücretli çalışan sayısında artış olduğunu açıkladı
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İHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 16:03

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 73 bin 564 kişi iken, 2025 yılı Ocak ayında 15 milyon 407 bin 625 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.


Etiketler: #Çalışan #tüik

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