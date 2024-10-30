TÜİK açıkladı: Ekim ayında ekonomik güven endeksinde artış!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:39

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, ekim ayında aylık bazda yüzde 3,2 artış göstererek 98 seviyesine ulaştı.

Eylülde 95 olan endeks, ekim ayında yüzde 3,2 artarak 98'e yükseldi. Aynı dönemde tüketici güven endeksi de yüzde 3 artışla 80,6 seviyesine çıktı.

İMALATA GÜVEN ARTTI

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3'lük bir yükselişle 102,2 olurken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2 seviyesine ulaştı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,1 artışla 110,7'ye yükseldi. Ancak inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalarak 86,3 değerini aldı.

Bu veriler, ekonomideki genel güven ortamının artmakta olduğuna işaret ediyor. Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketicilerin ve iş dünyasının geleceğe dair daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor.