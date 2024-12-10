TÜİK açıkladı: Ekim ayında sanayi üretimi düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayında sanayi üretiminin yıllık ve aylık bazda azaldığını açıkladı.

TÜİK açıkladı: Ekim ayında sanayi üretimi düştü!
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DHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:17

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,6 arttı.

Sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.


Etiketler: #tüik #sanayi üretimi #Ekim

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