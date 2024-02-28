TÜİK açıkladı! Ekonomiye güven azaldı

Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 99 değerini aldı.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:29
TÜİK açıkladı! Ekonomiye güven azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta 99,4 iken şubatta yüzde 0,4 azalarak 99 oldu.

Tüketici güven endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 1,3 gerileyerek 79,3'e düştü.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,9 düşerek 102'ye indi.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 yükselerek 91,8 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 118,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 gerilemeyle 114,5 oldu.


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