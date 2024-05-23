TÜİK açıkladı: Tüketici güveninde mayısta sınırlı artış

Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:50

Güncelleme: 23.05.2024 - 10:50

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 80,46 iken Mayıs ayında yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 oldu.