TÜİK açıkladı: En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:40

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:40

Aylık bazda en yüksek reel getiri, ÜFE'ye göre yüzde 8,80, TÜFE'ye göre ise yüzde 8,54 ile külçe altında gerçekleşti.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİRENLER BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) esas alındığında yatırım araçları arasında Euro yüzde 4,07 ve brüt mevduat faizi yüzde 0,44 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık Amerikan Doları yüzde 0,03, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alındığında ise Euro yüzde 3,83, brüt mevduat faizi ise yüzde 0,20 oranında kazandırırken; Amerikan Doları yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,60 ve BIST 100 yüzde 10,14 oranında kayıp yaşattı.

Üç aylık dönem dikkate alındığında külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 20,83, TÜFE’ye göre ise yüzde 19,69 oranında yatırımcısına en yüksek reel kazancı getirdi. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 12,26, TÜFE’ye göre ise yüzde 13,09 oranında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTI AYIN ŞAMPİYONU KÜLÇE ALTIN

Altı aylık dönemde de yatırımcısına en fazla reel getiri sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu. Bu süre zarfında Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 18,15, TÜFE’ye göre ise yüzde 12,36 oranında getiri sağladı. Buna karşın, aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 5,90, TÜFE’ye göre ise yüzde 10,51 oranında en fazla kayıp yaşatan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık bazda incelendiğinde ise külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 31,17, TÜFE’ye göre ise yüzde 16,55 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunan araç oldu.

Yıllık değerlendirmeye göre, Yİ-ÜFE baz alındığında brüt mevduat faizi yüzde 16,26, Euro ise yüzde 0,90 oranında reel kazanç sağladı. Aynı dönemde DİBS yüzde 0,91, Amerikan Doları yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranında değer kaybettirdi. TÜFE ile hesaplandığında ise brüt mevduat faizi yüzde 3,31 oranında kazandırırken; Euro yüzde 10,34, DİBS yüzde 11,95, Amerikan Doları yüzde 14,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 29,17 oranında yatırımcısına kaybettirdi.