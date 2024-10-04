TÜİK açıkladı: Genel devlet açığı katladı! 1 trilyon 272 milyar TL'ye çıktı...

Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:28

Güncelleme: 04.10.2024 - 11:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Devlet Hesapları verisini paylaştı. Buna göre genel devlet açığı 2023 yılında 1 trilyon 272 milyar 714 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 2,1 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı katlayarak yüzde 4,8’e yükseldi. Açıktaki artışın temel nedeninin hanehalkı ve işyerlerine yönelik yapılan deprem yardımları olduğu iddia edildi. Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2023 yılında açık verirken sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2023 yılında yüzde 29,3’e düştü.

1999 yılından sonra Özel İletişim Vergisi adı altında toplanan deprem vergisi Kahramanmaraş merkezli depremler ile tekrar gündeme gelip kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. Daha sonra Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin de deprem yardımlarına aktarılacağı ifade edilerek 2'şer kez ödenmesi kararı alınmıştı. Tüm bunlara rağmen 2023 yılı devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı yüzde 4,8’e çıktı.

DEVLET HARCAMA PAYI YÜZDE 35,7 OLDU

Genel devlet toplam gelirleri 8 trilyon 204 milyar 943 milyon TL’ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 30,9’a yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2023 yılında 9 trilyon 477 milyar 658 milyon TL’ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35,7’ye yükseldi.

VERGİ GELİRLERİ 6 TRİLYON 656 MİLYAR 251 MİLYON TL’YE YÜKSELDİ

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2022 yılında yüzde 47,8 iken 2023 yılında yüzde 48,2’ye yükseldi. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 26,6’ya düşerken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 25’e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,2’ye düştü.