TÜİK açıkladı: Hizmet sektöründe fiyatlar artıyor!
Hizmet sektöründeki fiyatlar mart ayında yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Ulaştırmadan konaklamaya birçok alanda maliyet artışları dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,78 artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,70 artış gösterdi.
ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE ARTIŞ
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,09 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 43,58 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 47,62 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,20 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,78 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,51 artış gerçekleşti.
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,20 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,92 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,96 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,45 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,72 artış gerçekleşti.
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