TÜİK açıkladı: Hizmet üretici enflasyonu martta düştü

Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:27

Güncelleme: 28.04.2023 - 10:27

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,55 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,06, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 89,25, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 72,31, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 79,50, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 93,87, idari ve destek hizmetlerde yüzde 85,55 artış gerçekleşti.

PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK ZİRVEDE

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,69, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,64, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,81, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,47, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,45, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,91 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE’ye göre 8 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 15,21, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 51,54, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 53,45 ile yıllık bazda endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 128,96, istihdam hizmetleri yüzde 123,21, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 121,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE’ye göre 14 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinden istihdam hizmetleri yüzde 2,12, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 1,94, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 1,44 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 10,88, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 10,35, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 7,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.