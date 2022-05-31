İnşaat işçileri, cami kubbesinden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

31 Mayıs 2022 Salı, 16:39

Uşak'taki olay, öğle saatlerinde Banaz ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, tamirat için çıktıkları kubbede dengesini kaybeden inşaat ustası Mehmet Çelebi zemine diğer usta Ahmet Çelik ise caminin çatısına düştü.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2 inşaat ustası, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Mehmet Çelebi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Çelik'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.