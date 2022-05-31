İnşaat işçileri, cami kubbesinden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta, tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen 2 inşaat ustasından Mehmet Çelebi (59) yaşamını yitirdi, Ahmet Çelik (62) ise ağır yaralandı.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 16:39
İnşaat işçileri, cami kubbesinden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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Uşak'taki olay, öğle saatlerinde Banaz ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre, tamirat için çıktıkları kubbede dengesini kaybeden inşaat ustası Mehmet Çelebi zemine diğer usta Ahmet Çelik ise caminin çatısına düştü.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2 inşaat ustası, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Mehmet Çelebi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Çelik'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı. 


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