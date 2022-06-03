İnşaat işçilerinin kavgası kanlı bitti: 8 kişi yaralı

Tekirdağ’da bir inşaatta, işçiler arasında inşaat malzemeleri sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, 8 kişi yaralandı.

İHA
03 Haziran 2022 Cuma, 13:23
İnşaat işçilerinin kavgası kanlı bitti: 8 kişi yaralı
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Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışmakta olan işçiler arasında iş malzemeleri sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çıkan arbedede 8 işçi yaralandı.

Yaralılar Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine sevk edildi. Emniyet ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.


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