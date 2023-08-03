Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:22

Güncelleme: 03.08.2023 - 12:22

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ne olacağı merak ediliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, TÜİK Temmuz 2023 enflasyon oranı açıklandı mı, ne kadar, yüzde kaç oldu? Temmuz ayı enflasyon rakamları...

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Araştırma Grubu'na (ENAG) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, aylık enflasyon 9.49 yıllık enflasyon ise 47.83 oldu. Böylelikle enflasyonda yıllık bazda sekiz aydır devam eden düşüş serisi temmuz ayı itibariyle son bulurken aylık enflasyon da 1.5 yılın zirvesine çıktı. ENAG'a göre ise temmuzda aylık enflasyon yüzde 13.18, yıllık enflasyon ise yüzde 122.88 olarak hesaplandı.

Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE haziranda aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oranında artmıştı. Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü.

ÜFE NE KADAR OLDU?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,51 arttı.

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK ZAM NEYE GELDİ?

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 1.13 ile Giyim ve Ayakkabı en fazla yükseliş ise yüzde 22.08 ile Ulaştırma kaleminde gerçekleşmiştir.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 3.92, yıllık bazda yüzde 38.21 arttı. Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19.77 oldu.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.