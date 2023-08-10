TÜİK açıkladı.... Sanayi üretiminde artış

Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:19

Güncelleme: 10.08.2023 - 10:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksini yayımladı.

Sanayi üretimi Haziran ayında yıllık yüzde 0,6 arttı. Aylık bazda ise haziran'da yüzde 1,6'lık artış kaydedildi.

Sanayi üretimi Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin yaşandığı şubat ayında yıllık olarak yüzde 8,2 düşmüştü.

TÜİK verilerine göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.