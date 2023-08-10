TÜİK açıkladı.... Sanayi üretiminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksine göre, haziran ayında yıllık yüzde 0,6 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:19
TÜİK açıkladı.... Sanayi üretiminde artış
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksini yayımladı.

Sanayi üretimi Haziran ayında yıllık yüzde 0,6 arttı. Aylık bazda ise haziran'da yüzde 1,6'lık artış kaydedildi.

Sanayi üretimi Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin yaşandığı şubat ayında yıllık olarak yüzde 8,2 düşmüştü.

TÜİK verilerine göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.


Sanayi Üretim Endeksi sanayi üretimi sanayi tüik Haziran

İlgili Haberler

Son dakika... TÜİK haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı

Son dakika... TÜİK haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı
TÜİK açıkladı: Tavuk eti ve süt üretiminde azalma

TÜİK açıkladı: Tavuk eti ve süt üretiminde azalma
SGK Uzmanı Ali Tezel emekliye yapılacak zammı rakam vererek anlattı: ‘TÜİK enflasyonu doğru açıklarsa...’

SGK Uzmanı Ali Tezel emekliye yapılacak zammı rakam vererek anlattı: ‘TÜİK enflasyonu doğru açıklarsa...’

En Çok Okunan Haberler