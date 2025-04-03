TÜİK açıkladı: Nisan ayı kira artış oranı açıklandı!
Nisan ayında konut ve işyeri kiralarına uygulanacak tavan zam oranı belirlendi. Mart ayı enflasyon verileri baz alınarak yapılan hesaplamayla kira artış oranı netleşti.
Mart ayı enflasyon verileri baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, nisan ayında konut ve işyeri kiralarına uygulanabilecek tavan zam oranı netleşti. Buna göre, nisan ayı kira artış tavanı yüzde 51,26 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira zam oranları da kesinleşti.
Mart ayı enflasyon verisi doğrultusunda, konut ve işyerleri için uygulanacak tavan zam oranı yüzde 51,26 olarak hesaplandı.
Şubat ayında kira artış tavanı yüzde 56,35, mart ayında ise yüzde 53,83 olarak belirlenmişti.
Etiketler: #kira #tüik #mart #enflasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin flaş gelişme!
- İBB operasyonlarına halktan büyük tepki!
- Hakan Fidan'a 'İmamoğlu' tepkisi
- Çatalca Müftüsü'ne soruşturma başlatıldı
- Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
- Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı
- Alışverişe çıkan Ticaret Bakanı'na, CHP'den ilk yanıt!
- Özel'den derbi için çağrı
- Boykot çağrısı yapan ünlüleri listelediler!
- Muse, İstanbul konserini iptal etti!