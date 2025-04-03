TÜİK açıkladı: Nisan ayı kira artış oranı açıklandı!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:26

Güncelleme: 03.04.2025 - 10:26

Mart ayı enflasyon verileri baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, nisan ayında konut ve işyeri kiralarına uygulanabilecek tavan zam oranı netleşti. Buna göre, nisan ayı kira artış tavanı yüzde 51,26 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira zam oranları da kesinleşti.

Mart ayı enflasyon verisi doğrultusunda, konut ve işyerleri için uygulanacak tavan zam oranı yüzde 51,26 olarak hesaplandı.

Şubat ayında kira artış tavanı yüzde 56,35, mart ayında ise yüzde 53,83 olarak belirlenmişti.