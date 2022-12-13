TÜİK açıkladı: Perakende satışları arttı
TÜİK'e göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 arttı.
Türkiye İstatistik KuruTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Ekim’e yönelik Perakende Satış Endekslerini açıkladı.
Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 Ekim’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı.
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,1 arttı.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ise, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükseldi.
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,9 arttı.
CİROYA EN FAZLA KATKI YAKIT SATIŞLARINDAN
Cari fiyatlarla perakende ciro, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 133,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 128,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 126, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 167,2 arttı.
Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 4,6 arttı.mu (TÜİK) 2022 Ekim’e yönelik Perakende Satış Endekslerini açıkladı.
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