Reel kesimde güven ağustosta düştü

25 Ağustos 2022 Perşembe, 10:19

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 düştü. İnşaat sektöründe ise endekste yüzde 1,5 yükseliş görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuzda 117,8 iken ağustosta 116,2 değerine düştü.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 3.6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,7 azalırken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 3,7 arttı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda 113,4 iken bu ay 112,9'a düştü.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 8,5, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,2 düşerken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 9,5 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 85 iken bu ay 86,3'e çıktı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,1 azaldı. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde ise yüzde 2,9'luk artış kayıtlara geçti.

TCMB AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.754 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, RKGE ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,6 puan azalarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 1,1 puan düşüşle 101,4'e geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi ise azalış yönünde etkiledi.

ÜRETİM HACMİ VE SİPARİŞ BEKLENTİLERİNDE ZAYIFLAMA

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıflarken, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı.

İSTİHDAM BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler de bir önceki aya göre azaldı.

BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,2 puan artarak yüzde 87,7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,7‘ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 25,0’a gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70,3‘e yükseldi.